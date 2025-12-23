Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تقنية الباحة تفتح باب القبول والتسجيل في الدبلوم الصباحي لغير السعوديين

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
تقنية الباحة تفتح باب القبول والتسجيل في الدبلوم الصباحي لغير السعوديين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الكلية التقنية بالباحة فتح باب القبول والتسجيل لغير السعوديين الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي، ضمن خططها الرامية إلى إتاحة فرص التعليم والتدريب التقني، ورفع كفاءة الكوادر في التخصصات التقنية والمهنية.

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط، داعيةً إلى سرعة مراجعة مقر الكلية ممثلًا في قسم القبول والتسجيل، لاستكمال إجراءات التقديم قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1447/07/08هـ.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى المساء 

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى المساء 

شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية 

شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية 

وبيّنت أن البرامج المقدمة تأتي وفق معايير تدريبية معتمدة، وبما يسهم في تزويد المتدربين بالمهارات التطبيقية والمعارف المهنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية 
السعودية اليوم

شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة...

السعودية اليوم
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة...

السعودية اليوم