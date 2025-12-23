تقنية الباحة تفتح باب القبول والتسجيل في الدبلوم الصباحي لغير السعوديين

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت الكلية التقنية بالباحة فتح باب القبول والتسجيل لغير السعوديين الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي، ضمن خططها الرامية إلى إتاحة فرص التعليم والتدريب التقني، ورفع كفاءة الكوادر في التخصصات التقنية والمهنية.
وأوضحت الكلية أن التقديم متاح للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط، داعيةً إلى سرعة مراجعة مقر الكلية ممثلًا في قسم القبول والتسجيل، لاستكمال إجراءات التقديم قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1447/07/08هـ.
وبيّنت أن البرامج المقدمة تأتي وفق معايير تدريبية معتمدة، وبما يسهم في تزويد المتدربين بالمهارات التطبيقية والمعارف المهنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.