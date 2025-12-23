تقنية الباحة تفتح باب القبول والتسجيل في الدبلوم الصباحي لغير السعوديين

أعلنت الكلية التقنية بالباحة فتح باب القبول والتسجيل لغير السعوديين الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي، ضمن خططها الرامية إلى إتاحة فرص التعليم والتدريب التقني، ورفع كفاءة الكوادر في التخصصات التقنية والمهنية.

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط، داعيةً إلى سرعة مراجعة مقر الكلية ممثلًا في قسم القبول والتسجيل، لاستكمال إجراءات التقديم قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1447/07/08هـ.

وبيّنت أن البرامج المقدمة تأتي وفق معايير تدريبية معتمدة، وبما يسهم في تزويد المتدربين بالمهارات التطبيقية والمعارف المهنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.