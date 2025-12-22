تقنية الحناكية تعلن بدء القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت الكلية التقنية بالحناكية اليوم عن بدء القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1447هـ، لبرنامج الدبلوم الصباحي في تخصص الموارد البشرية (بنات).
وأوضحت الكلية أن التقديم متاح حتى يوم الثلاثاء (03 / 07 / 1447هـ) عند الساعة الثانية ظهرًا، داعية الراغبات إلى التقديم عبر زيارة الكلية والاطلاع على تفاصيل وشروط القبول.
وبيّنت أن المقاعد محدودة جدًا، ويُطبّق نظام المفاضلة بين المتقدمات.