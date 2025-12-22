Icon

تقنية الحناكية تعلن بدء القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٦ مساءً
تقنية الحناكية تعلن بدء القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني
المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بالحناكية اليوم عن بدء القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1447هـ، لبرنامج الدبلوم الصباحي في تخصص الموارد البشرية (بنات).

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح حتى يوم الثلاثاء (03 / 07 / 1447هـ) عند الساعة الثانية ظهرًا، داعية الراغبات إلى التقديم عبر زيارة الكلية والاطلاع على تفاصيل وشروط القبول.
وبيّنت أن المقاعد محدودة جدًا، ويُطبّق نظام المفاضلة بين المتقدمات.

