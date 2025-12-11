Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

تقنية المدينة المنورة تعلن فتح القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٢ مساءً
تقنية المدينة المنورة تعلن فتح القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة (بنين), فتح باب القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1447هـ في مبنى الكلية بحي سلطانة، وذلك في البرامج الصباحية التي تشمل دبلوم السفر والسياحة، ودبلوم الفندقة، ودبلوم إدارة الفعاليات، ودبلوم إنتاج الطعام، ودبلوم خدمة الطعام.

ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق إلى مراجعة مقرها ابتداءً من يوم الاثنين 24 / 06 / 1447 هـ وحتى يوم الخميس 27 / 06 / 1447 هـ، مشيرة إلى أن استقبال طلبات القبول يتم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مع إحضار صورة من المؤهل العلمي.

ودعت الكلية إلى متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقرها للحصول على مزيد من المعلومات.

