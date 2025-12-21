تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم

أ​​صدر معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بتكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم.

​ويأتي القرار بهدف تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي في جميع القطاعات التابعة لديوان المظالم.

وتُعد نجلاء العمر من الكفاءات في مجال الإعلام لما تملكه من خبرة في تمثيل العمل الإعلامي والتواصل مع قنوات ووسائل التواصل الإعلامية بديوان المظالم منذ سنوات.