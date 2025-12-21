Icon

حصاد اليوم

تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢١ مساءً
تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
المواطن - فريق التحرير

أ​​صدر معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بتكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم.
​ويأتي القرار بهدف تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي في جميع القطاعات التابعة لديوان المظالم.

وتُعد نجلاء العمر من الكفاءات في مجال الإعلام لما تملكه من خبرة في تمثيل العمل الإعلامي والتواصل مع قنوات ووسائل التواصل الإعلامية بديوان المظالم منذ سنوات.

