تمساح ضخم يثير ذعر الأهالي بقرية مصرية

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قلق أهالي عزبة واصف بقرية عمريط، مركز أبو حماد، محافظة الشرقية بمصر، بعد الادعاء بظهور تمساح ضخم في مصرف مائي بالقرية، على غرار واقعة تمساح قرية الزوامل الذي ظهر الشهر الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، الفيديو الذي يظهر جسماً داكن اللون يتحرك بالمياه، مما دفع الأهالي للتحذير من الاقتراب من المصرف، خاصة الأطفال.

العثور على تمساح ضخم

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل السريع وفحص الفيديو للتأكد من صحته.

وأكد مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية أنه يجري فحص الفيديو وتحديد توقيته ومكانه ومدى صحته، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز يتعامل بجدية مع البلاغات للحفاظ على سلامة المواطنين، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية في حال التأكد من وجود كائنات مفترسة.

وأكد شهود عيان من الأهالي مشاهدة جسم يشبه التمساح، مطالبين الجهات التنفيذية باتخاذ إجراءات وقائية. وطالب الأهالي بتكثيف حملات الفحص على المصارف المائية.

يذكر أن وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، أعلنت سابقاً نجاح وحدة صيد التماسيح في اصطياد تمساح بقرية الزوامل بعد بحث مكثف، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتمت عملية الإمساك بالتمساح في مصرف بلبيس العمومي بمشاركة لجنة فنية من محافظة الشرقية، ومديرية الطب البيطري، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.