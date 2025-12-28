Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق

أمطار ورياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق

القلاع والحصون في جازان.. شواهد صمود على مر العصور

القلاع والحصون في جازان.. شواهد صمود على مر العصور

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القلاع والحصون في جازان.. شواهد صمود على مر العصور
السعودية اليوم

القلاع والحصون في جازان.. شواهد صمود على...

السعودية اليوم
أمطار ورياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح نشطة وسحب رعدية على عدة...

السعودية اليوم
أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
السعودية اليوم

أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

السعودية اليوم
القبض على 11 إثيوبيًا لتهريبهم 288 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 11 إثيوبيًا لتهريبهم 288 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
أمانة جدة تؤكد جاهزيتها القصوى عند أي تنبيه أمطار صادر من الأرصاد
السعودية اليوم

أمانة جدة تؤكد جاهزيتها القصوى عند أي...

السعودية اليوم
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم...

السعودية اليوم
توقعات بأمطار تبدأ اليوم ولمدة أسبوع على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بأمطار تبدأ اليوم ولمدة أسبوع على...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 
السعودية اليوم

القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام...

السعودية اليوم