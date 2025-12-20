Icon

تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن استمرار الأتربة المثارة على المنطقة الشرقية.

وأضاف المركز، عبر منصة (إكس) أن هذه الحالة تشمل «الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة»، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وأضاف أن التأثيرات المصاحبة لذلك تشمل، رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية لمسافة 3 إلى 5 كيلومترات.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة مع فرصة تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وبين المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى مترعلى الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

