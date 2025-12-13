تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على القريات

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على محافظة القريات بمنطقة الجوف، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة غدًا الأحد.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر محافظة القريات بانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب من (1) كم أو أقل في الساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 11:00 مساء اليوم حتى الساعة الـ 09:00 صباح يوم غدٍ الأحد.