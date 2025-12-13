Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على القريات

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٢ مساءً
تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على القريات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد من انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على محافظة القريات بمنطقة الجوف، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة غدًا الأحد.
‎ وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر محافظة القريات بانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب من (1) كم أو أقل في الساعة.
‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 11:00 مساء اليوم حتى الساعة الـ 09:00 صباح يوم غدٍ الأحد.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح على القريات وطبرجل حتى الصباح

أمطار ورياح على القريات وطبرجل حتى الصباح

تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل

تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد