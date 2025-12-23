تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة (01:00) صباحًا يوم غدٍ الأربعاء حتى الساعة الـ (09:00) صباحًا من نفس اليوم.