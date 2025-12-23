Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٣ مساءً
تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة (01:00) صباحًا يوم غدٍ الأربعاء حتى الساعة الـ (09:00) صباحًا من نفس اليوم.

