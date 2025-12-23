تنبيه من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في طريف

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب كثيف على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة (01:00) صباحًا يوم غدٍ الأربعاء حتى الساعة الـ (09:00) صباحًا من نفس اليوم.