تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة على محافظتي البدع، وحقل تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.‏

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.