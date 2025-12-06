Icon

تستمر حتى الـ 3 من مساء غدٍ الأحد

تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٨ مساءً
تنبيه من حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة وخيبر والرايس وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الـ 3 من مساء غدٍ الأحد.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، جازان كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم، وحائل، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

