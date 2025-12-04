جائزة الابتكار تكشف قائمتها النهائية قبل التتويج في جدة تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية وزير الخارجية ونظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، من حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله-، مصحوبة بالظواهر الجوية التالية, رياح هابطة.
كما تشمل الحالة المطرية على المنطقة، تساقط البرد وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة.
وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ من يوم السبت المقبل وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الأربعاء القادم.