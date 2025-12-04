تنبيه من حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول بالحدود الشمالية

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، من حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله-، مصحوبة بالظواهر الجوية التالية, رياح هابطة.

أمطار غزيرة وسيول

كما تشمل الحالة المطرية على المنطقة، تساقط البرد وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ من يوم السبت المقبل وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الأربعاء القادم.