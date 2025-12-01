تنبيه من رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر لساعات

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، وأملج، وضباء، والوجه, تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.