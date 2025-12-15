Icon

وظائف شاغرة في شركة الخزف Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى Icon رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول Icon رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان Icon ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.3% Icon لقطات توثق هطول أمطار الخير على القصيم Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في المغرب إلى 21 شخصًا Icon وظائف شاغرة بشركة ساماكو في 4 مدن Icon مصرع 17 شخصًا في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا Icon ارتفاع أسعار النفط عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الـ 10 مساءً

تنبيه من رياح نشطة على نجران

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
تنبيه من رياح نشطة على نجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 10 مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

قد يهمّك أيضاً
وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

تنبيه من رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر لساعات

تنبيه من رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر لساعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة
السعودية اليوم

وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

السعودية اليوم