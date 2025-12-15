تنبيه من رياح نشطة على نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 10 مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة نجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.