تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ
المواطن - فريق التحرير

وجهت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تنبيهًا إلى المواطنين السعوديين المقيمين في إثيوبيا والقادمين إليها، بشأن تجنب السفر إلى محافظة جنوب أومو بسبب انتشار فيروس ماربورغ، وكذلك بقية المناطق المنتشر بها الفيروس.

وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، وإتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، والتواصل مع أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة والتي تعمل على مدار الساعة.

