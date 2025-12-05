ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز سناب شات ممنوع في روسيا قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
وجهت سفارة المملكة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تنبيهًا إلى المواطنين السعوديين المقيمين في إثيوبيا والقادمين إليها، بشأن تجنب السفر إلى محافظة جنوب أومو بسبب انتشار فيروس ماربورغ، وكذلك بقية المناطق المنتشر بها الفيروس.
وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، وإتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، والتواصل مع أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة والتي تعمل على مدار الساعة.