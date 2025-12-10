Icon

بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال

“تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥١ مساءً
“تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة
المواطن - فريق التحرير

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، عن توقيع 3 اتفاقيات مع كل من: أكاديمية الطاقة والمياه، والأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية السعودية زادك لفنون الطهي، وذلك بهدف دعم وتمكين 2,191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة بقيمة تتجاوز (324) مليون ريال.

ووقع الاتفاقيات نائب المدير العام للصندوق للأعمال الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، مع المهندس طارق بن محمد الشمراني الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية زادك لفنون الطهي رانيا معلا، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أحمد الشمراني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر التمويل التنموي، الذي يقام في العاصمة الرياض وتستمر أعماله حتى 11 ديسمبر الجاري بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وتأتي الاتفاقيات في إطار التزام الصندوق برفع مهارات الكوادر البشرية الوطنية، وتزويدها بالمعرفة والتأهيل، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتبني نهج يضع النتائج المتحققة للمستفيد محورًا في تصميم وتقديم الأعمال والخدمات، والسعي للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية في المملكة من خلال توظيف الرؤى ورسم التوجهات المستقبلية لسوق العمل، وتقديم الخدمات للمستفيدين ضمن حزمة برامج مركزة تراعي الاحتياجات وتلبي المتطلبات، وبما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، ودعم تحقيق مستهدفات التوطين والتنمية الاقتصادية انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويجسد تنظيم مؤتمر التمويل التنموي دور صندوق التنمية الوطني بوصفه ممكنًا رئيسًا للتنمية في المملكة، وذراعًا إستراتيجيًّا يقود مشهد التمويل التنموي، لتوحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي لضمان استدامة النمو وتمكين القطاعات الحيوية من إنجاز الأهداف التنموية محليًّا وعالميًّا، من خلال الصناديق والبنوك التنموية الاثني عشر المنضوية تحت مظلته.

ويدعم مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM عبر منصته العالمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية التنموية العالمية، وبناء شراكات مع قادة القطاعين العام والخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك في سياق السعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

