تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة

تولي أمانة العاصمة المقدسة الحدائق والمتنزهات عناية كبيرة في مختلف أحياء مكة المكرمة؛ لما تمثّله من رافد مهم للحراك الترفيهي والسياحي والرياضي، ومتنفّس حيوي يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية النفسية، فضلًا عن أثره الإيجابي في دعم السياحة الداخلية.

وتُعد هذه المساحات الخضراء وجهات مفضّلة للزوار وسكان العاصمة المقدسة؛ لقضاء أوقات ممتعة، وممارسة الأنشطة الرياضية، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وهيّأت الأمانة أكثر من (290) حديقة ومتنزهًا عامًا؛ لاستقبال الأهالي والزوار، وذلك ضمن تفعيل الأجواء الشتوية وتعزيز جودة الحياة، وفي إطار جهودها المستمرة؛ للارتقاء بالمشهد الحضري، وتعزيز الجاذبية البصرية، وتحسين تجربة السكان والزوار.

وأوضحت الأمانة أنها شكّلت فرقًا فنية متخصصة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة في مختلف نطاقات مكة المكرمة، شملت صيانة المسطحات الخضراء، وشبكات الري، والألعاب، والممرات، والجلسات، ودورات المياه، ومعالجة الملاحظات، ورفع كفاءة النظافة، بما يضمن جاهزية المرافق وتهيئتها للاستخدام الآمن.

أعمال تشغيل وصيانة

وشملت أعمال التشغيل والصيانة مختلف نطاقات مكة المكرمة، إذ نُفّذت في النطاق الشرقي أعمال تأهيل في حدائق: القمر، والقلعة، والرحمة، والإيمان، والوبر، والمدرسة، تضمنت قصّ المسطحات، وزراعة النجيل الطبيعي، وصيانة شبكات الري، فيما امتدت الأعمال في النطاق الجنوبي لتشمل حدائق: المجدوعي، والنهضة، والجنادل، والنور، والنبراس، والنيم، عبر تحسين المسطحات، وأعمال النظافة، وزراعة الأشجار، وصيانة الألعاب والممرات.

بينما ركّز النطاق الشمالي على حدائق: اللؤلؤة، والثريا، والعمرة، والطيب، وحديقة الصحابي أبي ذر الغفاري، والفضيلة، من خلال تعزيز أعمال الري، وتقليم الأشجار، ورفع المخلفات، وتحسين جاهزية المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال ميدانية في نطاق الشوارع والمحاور الرئيسة شملت طريق الأمير محمد بن سلمان، ومثلثات كوبر الزايدي، وميدان الخالدية، وكوبري كدي، وميدان الإسكان، وشارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش، وطريق المعيصم بالمشاعر المقدسة، تضمنت صيانة المسطحات، وتطوير عناصر التشجير، ورفع كفاءة النظافة، وذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة؛ تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة البيئة العامة.

وأفادت الأمانة أن مكة المكرمة تضم (294) حديقة بإجمالي مساحات تبلغ (2.039.993) مترًا مربعًا للحدائق والساحات والملاعب، إضافة إلى مسطحات خضراء وممرات وتشجير طرق بطول إجمالي يصل إلى (1.711.910) أمتار طولية، إلى جانب (5) نوادٍ، و(83) ساحة، و(184) ملعبًا، و(11) ممرًا للمشاة، و(11) نافورة جمالية، وتضم (174.264) شجرة و(7.069) نخلة، موزعة على مختلف الأحياء والمخططات السكنية والشوارع والمحاور الرئيسة، مجهزة وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتشمل جلسات مظللة، ومرافق خدمية متكاملة، ومناطق ألعاب للأطفال، وملاعب رياضية.