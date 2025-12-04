توجيهات وقائية مهمة من المدني بشأن صيانة سخانات المياه

برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 تخصيص يوم الثلاثاء للدراسة والعمل عن بُعد في جامعة الأمير سلطان
حثَّت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية صيانة سخانات المياه؛ لتعزيز السلامة المنزلية والوقاية من الأعطال والحوادث، حفاظًا على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.
وأكدت أهمية التأكد من سلامة السخان ووصول المياه إليه بشكلٍ مستمر، وضبط درجة حرارته إلى ما دون (70) درجة مئوية، وفصل التيار الكهربائي عند انقطاع المياه لتحقيق أقصى درجات الأمان.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.