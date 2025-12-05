توضيح من إيجار بشأن خدمة الخبير والمقابل المالي

أكدت شبكة إيجار أنه يمكن طلب خدمة الخبير من خلال المؤجر أو المستأجر ويتم سداد المقابل المالي لخدمة الخبير من خلال مقدم الطلب.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.