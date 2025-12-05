توضيح من إيجار بشأن خدمة الخبير والمقابل المالي

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز سناب شات ممنوع في روسيا قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
أكدت شبكة إيجار أنه يمكن طلب خدمة الخبير من خلال المؤجر أو المستأجر ويتم سداد المقابل المالي لخدمة الخبير من خلال مقدم الطلب.
كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.