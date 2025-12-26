توضيح من إيجار بشأن طريقة سداد العقد

قالت شبكة إيجار إنه في حال كانت طريقة السداد على العقد (الدفع الإلكتروني) فقط، فإنه لا يمكن طلب إصدار سند قبض بالسداد خارج شبكة إيجار، ويتم تسوية الدفعة وإصدار سند قبض تلقائيًا في حال تم السداد من خلال قنوات الدفع الإلكتروني (مدى، سداد، ApplePay).

وتابعت عبر منصة إكس: أنه في حال كانت طريقة السداد في العقد (الدفع الإلكتروني أو إصدار سند قبض من خلال المؤجر أو الوسيط العقاري)، فيمكن إصدار سند قبض بعد موافقة المؤجر، ويمكن الاطلاع على الخطوات عبر الرابط التالي: هنا.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.