توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يمكن نقل عداد الكهرباء أثناء إبرام العقد، أو بعد توثيق العقد من خلال الدخول إلى الحساب ومن ثم الطلبات واختيار إنشاء طلب نقل الذمة المالية، ولإجراء نقل الذمة المالية لعداد الكهرباء إلى المستأجر، يشترط أن يكون العداد مسجلًا باسم المالك.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

