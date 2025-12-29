توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج

والد الفريق البسامي في ذمة الله رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
قالت التأمينات الاجتماعية إن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في النظام، أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري فلا توجد مكافأة زواج.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.