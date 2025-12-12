توضيح من حساب المواطن بشأن حالة الأهلية

قال حساب المواطن إنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه إلى الحساب وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: