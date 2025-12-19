توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث الدخان الثالثي.. بقايا سامة تهدد البيئات المغلقة توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
أعاد حساب المواطن التذكير بأنه لابد أن يكون عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المستفيد الرئيسي.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.