توضيح من مساند بشأن مدة التعاقد

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
توضيح من مساند بشأن مدة التعاقد
المواطن - فريق التحرير

قالت مساند إن مدة التعاقد هي المدة التي يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الجديد بالاتفاق مع العامل لمدة العقد وليس لها علاقة بصاحب العمل الحالي.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

