Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تُقدَّم عبر عربات مخصّصة ومجهّزة يشرف عليها كوادر مؤهلة

توفير خدمة التحلّل من النسك مجانًا في ساحات المسجد الحرام

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٧ مساءً
توفير خدمة التحلّل من النسك مجانًا في ساحات المسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلّل من النسك للرجال والنساء مجانًا في ساحات المسجد الحرام، ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم عبر عربات مخصّصة ومجهّزة يشرف عليها كوادر مؤهلة، وتُنفَّذ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمستفيدين، ويسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة، مبينة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى التخفيف عن ضيوف الرحمن، ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الانسيابية في ساحات المسجد الحرام خلال أوقات الذروة.

قد يهمّك أيضاً
خدمة التحلل من النسك على مدار الساعة بالمسجد الحرام

خدمة التحلل من النسك على مدار الساعة بالمسجد الحرام

150 ألف مستفيد من خدمة التحلل من النسك منذ بداية رمضان

150 ألف مستفيد من خدمة التحلل من النسك منذ بداية رمضان

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين آليات تقديمها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية تمكّن المعتمرين والحجاج من إتمام نسكهم بكل يسر وراحة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد