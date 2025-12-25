توفير خدمة التحلّل من النسك مجانًا في ساحات المسجد الحرام

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلّل من النسك للرجال والنساء مجانًا في ساحات المسجد الحرام، ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم عبر عربات مخصّصة ومجهّزة يشرف عليها كوادر مؤهلة، وتُنفَّذ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمستفيدين، ويسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة، مبينة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى التخفيف عن ضيوف الرحمن، ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الانسيابية في ساحات المسجد الحرام خلال أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين آليات تقديمها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية تمكّن المعتمرين والحجاج من إتمام نسكهم بكل يسر وراحة.