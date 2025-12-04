Icon

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف Icon تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد Icon إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية Icon إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق وعلى مناطق الشرقية، الرياض، جازان.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم /ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار على 4 مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار على 4 مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق 

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساءً شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار على 4 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار على 4 مناطق 

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح...

السعودية اليوم