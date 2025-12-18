Icon

حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر Icon فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران Icon إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق  Icon تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات Icon رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث Icon إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار Icon باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال Icon جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس Icon الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق 

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وكذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

تساقط ثلوج

وأشار المركز، إلى احتمالية تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة خاصة على الأجزاء الساحلية، في حين يكون الطقس بارد إلى شديد البرودة على شمال غرب المملكة.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على غالبية المناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على غالبية المناطق

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة وعلى الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على غالبية المناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد...

السعودية اليوم