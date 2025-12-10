Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق Icon أمطار على الجوف وعرعر Icon التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف Icon علماء يبتكرون أصغر وأسرع واجهة دماغ حاسوب في العالم Icon حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر Icon النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية Icon أكاديمية “سدايا” تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM Icon اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة Icon بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز Icon لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 40 – 18 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: ضباب وأمطار رعدية على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: ضباب وأمطار رعدية على عدة مناطق 

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 35 – 10 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: ضباب وأمطار رعدية على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: ضباب وأمطار رعدية على...

السعودية اليوم