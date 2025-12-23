Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وضباب على عدة مناطق

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وضباب على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-32كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

