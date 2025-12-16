Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على غالبية المناطق

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على غالبية المناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

