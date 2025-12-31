Icon

الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي Icon النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن Icon 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة Icon 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة Icon موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر Icon متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر Icon إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات Icon اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية Icon “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على...

السعودية اليوم