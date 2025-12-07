Icon

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٣ مساءً
توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى تأثير الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة تشمل: عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، والرياض، والمنطقة الشرقية، بما في ذلك جدة والطائف وأجزاء ساحلية أخرى.

وأشار إلى أن الظواهر الجوية المصاحبة قد تتضمن رياحًا هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي، وقد يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف المتر، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات الجهات المختصة، وخاصة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه ومجاري السيول والأودية، ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة من قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات الحالة الجوية.

