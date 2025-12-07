تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز ضبط مواطن تلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام بالرياض توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس صواعق رعدية وأمطار في سماء عرعر عبدالعزيز بن سعود يعتمد إستراتيجية الهيئة العليا للأمن الصناعي الجديدة إمارة تبوك عن مقطع الانهيار الأرضي: سلامة الأرواح أولوية وإغلاق الطريق احترازيًا بشكل فوري أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى تأثير الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة تشمل: عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، والرياض، والمنطقة الشرقية، بما في ذلك جدة والطائف وأجزاء ساحلية أخرى.
وأشار إلى أن الظواهر الجوية المصاحبة قد تتضمن رياحًا هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي، وقد يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف المتر، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات الجهات المختصة، وخاصة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه ومجاري السيول والأودية، ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة من قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات الحالة الجوية.