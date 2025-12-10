توقعات بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد وغبار على عدة مناطق أمطار على الجوف وعرعر التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف علماء يبتكرون أصغر وأسرع واجهة دماغ حاسوب في العالم حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية أكاديمية “سدايا” تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم
تتجه التوقعات على نطاق واسع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُقدم على خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، رغم بقاء معدل التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%.
ومن المقرر أن يختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه الممتد ليومين اليوم الأربعاء بإعلان قرار الفائدة، فيما تشير تقديرات المستثمرين إلى احتمال يقارب 88.6% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وتعززت رهانات الأسواق بعد تصريحات ذات نبرة تيسيرية أدلى بها عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الماضية، ما دعم توقعات اتخاذ خطوة خفض الفائدة.
وفي السياق نفسه، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال لقائه مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الثلاثاء، إن هناك “مجالاً واسعاً” لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لكنه شدد على أن تغير اتجاه التضخم صعوداً قد يعيد حسابات السياسة النقدية.