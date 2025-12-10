توقعات بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم

تتجه التوقعات على نطاق واسع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُقدم على خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، رغم بقاء معدل التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%.

ومن المقرر أن يختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه الممتد ليومين اليوم الأربعاء بإعلان قرار الفائدة، فيما تشير تقديرات المستثمرين إلى احتمال يقارب 88.6% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

وتعززت رهانات الأسواق بعد تصريحات ذات نبرة تيسيرية أدلى بها عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الماضية، ما دعم توقعات اتخاذ خطوة خفض الفائدة.

وفي السياق نفسه، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال لقائه مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الثلاثاء، إن هناك “مجالاً واسعاً” لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لكنه شدد على أن تغير اتجاه التضخم صعوداً قد يعيد حسابات السياسة النقدية.