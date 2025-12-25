توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة في 2026

توقعت “إي إف جي هيرميس” أن يشهد الاقتصاد المصري عاماً استثنائياً في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ في النصف الثاني من 2025، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية من العملة الصعبة.

خفض أسعار الفائدة

وتوقع التقرير الذي حمل اسم نقطة تحوّل، أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، مستهدفاً الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، وهو ما سيخفض تكلفة الدين الحكومي ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة في ظل توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.

وتقاس الفائدة الحقيقية بالفارق بين الفائدة الاسمية التي يعلنها البنك المركزي ومعدل التضخم.