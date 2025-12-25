Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة في 2026

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة في 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقعت “إي إف جي هيرميس” أن يشهد الاقتصاد المصري عاماً استثنائياً في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ في النصف الثاني من 2025، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية من العملة الصعبة.

خفض أسعار الفائدة

وتوقع التقرير الذي حمل اسم نقطة تحوّل، أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، مستهدفاً الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، وهو ما سيخفض تكلفة الدين الحكومي ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة في ظل توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.

قد يهمّك أيضاً
ترقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اليوم

ترقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اليوم

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

وتقاس الفائدة الحقيقية بالفارق بين الفائدة الاسمية التي يعلنها البنك المركزي ومعدل التضخم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد