توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، يمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار المركز، إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية للمملكة، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وبين المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 18 – 37 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 – 55 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.