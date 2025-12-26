توكلنا يذكّر بخدمة الاستعلام الذاتي عن المدفوعات الحكومية

أعاد تطبيق توكلنا التذكير بأن خدمة الاستعلام عن المدفوعات الحكومية هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستخدمين (الأفراد – مواطنين ومقيمين) من الاستعلام عن رصيد خدمات وزارة الداخلية.

وأضاف عبر منصة إكس: أنه لمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع الجهة المقدمة للخدمة من خلال أيقونة السماعة في صفحة الخدمة الرئيسية.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميله عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.