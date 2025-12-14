تيك توك يحذف 19 مليون فيديو مخالف من 5 دول عربية

كشفت منصة “تيك توك” عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، مسلطة الضوء على جهودها لتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمستخدميها على مستوى العالم.

وأظهر التقرير أن المنصة أزالت 18,998,721 فيديو مخالفاً لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2025 في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، في مؤشر على تشديد إجراءات الإشراف على المحتوى والتدقيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تيك توك يحذف 19 مليون فيديو

وفيما يتعلق بالبث المباشر، واصلت “تيك توك” تعزيز حماية المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالربع السابق، الذي سجل 19 مليون بث مباشر موقوف.

كما حظرت المنصة 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بث مباشر في مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب.

أما على مستوى الدول، فقد أزالت “تيك توك” في مصر 2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من العام، بمعدل إزالة استباقي بلغ 99.6%، أي قبل أن يبلغ المستخدمون عن المخالفات.

وسجلت المملكة العربية السعودية إزالة 4,911,695 فيديو، في حين أزالت الإمارات 1,050,943 فيديو بمعدل إزالة استباقية 98.9%، و95.8% من المحتوى تم حذفه خلال 24 ساعة.

وفي المغرب بلغ عدد الفيديوهات المحذوفة 721,029 فيديو بمعدل استباقي 99.2%، أما العراق فتمت إزالة 8,316,646 فيديو، ولبنان سجلت إزالة 1,064,802 فيديو بنسبة استباقية 99.4%.

وعكس هذا التقرير التزام “تيك توك” بتعزيز سلامة المستخدمين والحفاظ على بيئة رقمية صحية من خلال تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف وإزالة المحتوى المخالف بسرعة ودقة.