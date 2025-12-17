Icon

ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أفاد تقرير حديث صادر عن بنك يو بي إس السويسري، المتخصص في إدارة الثروات، بارتفاع عدد أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 72 مليارديراً في عام 2024 إلى 91 مليارديراً في عام 2025، مسجّلًا زيادة بنسبة 26%.

وأشار تقرير طموح المليارديرات إلى أن المملكة حققت أكبر قفزة على مستوى المنطقة، إذ ارتفع عدد المليارديرات بنسبة 113.2%، مع انضمام 13 شخصًا جددًا إلى قائمة أصحاب المليارات.

ووفق التقرير الذي نشرته قناة العربية، بلغ عدد المليارديرات في السعودية 19 شخصًا، ارتفعت ثرواتهم الإجمالية إلى نحو 81 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 38 مليار دولار لستة مليارديرات فقط في عام 2024.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع عدد المليارديرات من 18 إلى 19 مليارديراً، فيما زادت ثرواتهم بنسبة 21.6% لتصل إلى 168.7 مليار دولار.

أما في مصر، فقد استقر عدد المليارديرات عند أربعة أشخاص، مع تسجيل نمو في إجمالي ثرواتهم بنسبة 13.9% لتصل إلى نحو 17.2 مليار دولار.

وفي لبنان، حافظ عدد المليارديرات على استقراره عند شخصين، مع ارتفاع ثرواتهم من 5.6 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار.

