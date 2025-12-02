Icon

ثغرات أمنية في منتجات Samsung والأمن السيبراني يحذر

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
ثغرات أمنية في منتجات Samsung والأمن السيبراني يحذر
المواطن - فريق التحرير

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة Samsung، داعياً إلى ضرورة التحقق من تثبيت آخر التحديثات الأمنية التي أصدرتها الشركة.

وأكد المركز عبر حسابه على منصة “إكس” أهمية الإسراع في تطبيق هذه التحديثات لتفادي الثغرات التي قد تُعرّض خصوصية المستخدمين وبياناتهم للخطر.

كما أوضحت شركة Samsung تفاصيل التحديثات الجديدة عبر الرابط التالي: هنا.

 

