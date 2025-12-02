ثغرات أمنية في منتجات Samsung والأمن السيبراني يحذر

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة Samsung، داعياً إلى ضرورة التحقق من تثبيت آخر التحديثات الأمنية التي أصدرتها الشركة.

وأكد المركز عبر حسابه على منصة “إكس” أهمية الإسراع في تطبيق هذه التحديثات لتفادي الثغرات التي قد تُعرّض خصوصية المستخدمين وبياناتهم للخطر.

كما أوضحت شركة Samsung تفاصيل التحديثات الجديدة عبر الرابط التالي: هنا.