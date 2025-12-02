ثغرات أمنية في منتجات Samsung والأمن السيبراني يحذر

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة Samsung، داعياً إلى ضرورة التحقق من تثبيت آخر التحديثات الأمنية التي أصدرتها الشركة.
وأكد المركز عبر حسابه على منصة “إكس” أهمية الإسراع في تطبيق هذه التحديثات لتفادي الثغرات التي قد تُعرّض خصوصية المستخدمين وبياناتهم للخطر.
كما أوضحت شركة Samsung تفاصيل التحديثات الجديدة عبر الرابط التالي: هنا.