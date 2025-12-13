Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
المدرج احترق بالكامل..

ثلاثة مراهقين يشعلون النيران في ملعب فنلندي

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٨ مساءً
ثلاثة مراهقين يشعلون النيران في ملعب فنلندي
المواطن - فريق التحرير

ألقت الشرطة الفنلندية القبض على ثلاثة مراهقين بعدما تسببوا في إحراق مدرج ملعب نادي هاكا بالكامل – وفقاً لصحيفة “ذا صن”.

وتعرض نادي هاكا الفنلندي إلى ضربة جديدة بعد هبوطه في أكتوبر الماضي من الدوري الممتاز إلى الأولى، وكانت الضربة هذه المرة على مستوى ملعب النادي الذي شبت فيه النيران مما أدى إلى احتراق مدرج الدرجة الأولى بالكامل.

المدرج احترق بالكامل..

وبحسب التقارير، اندلع الحريق في أحد طرفي ملعب “فاكتوري فيلد”، وبعدها قامت الشرطة المحلية باعتقال ثلاثة مراهقين، واعترف أحدهم لاحقاً ويبلغ من العمر 15 عاماً بإشعال الحريق.

ومن غير المرجح أن يواجه المراهقون الثلاثة تهم جنائية لأنهم دون السن القانونية بموجب القانون الفنلندي.

وتسبب الحريق في تدمير مدرج الدرجة الأولى وتلف مرافقه بالكامل، وأعرب ماركو لارسون، رئيس مجلس إدارة نادي هاكا، عن غضبه وقال في تصريحات متداولة: بالتأكيد لم نكن بحاجة إلى ذلك – هذا واضح، لقد تلقينا بالفعل الكثير من الدعم، ونستمر في الحاجة إليه في المستقبل، ولم نقم بتقييم تكلفة الضرر، لكنها من المرجح أن تكون كبيرة.

وأضاف أولي هوتونن، الرئيس التنفيذي للنادي: هذا أمر صادم عندما تفكر في مدى أهمية الملعب على مستوى كرة القدم الفنلندية، وسيتعين علينا هدم أساس المدرج الرئيسي، وستقوم السلطات وشركة التأمين بمراجعة الوضع، وبمجرد الانتهاء من جميع التحقيقات، يجب هدم المدرج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد