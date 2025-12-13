ثلاثة مراهقين يشعلون النيران في ملعب فنلندي

ألقت الشرطة الفنلندية القبض على ثلاثة مراهقين بعدما تسببوا في إحراق مدرج ملعب نادي هاكا بالكامل – وفقاً لصحيفة “ذا صن”.

وتعرض نادي هاكا الفنلندي إلى ضربة جديدة بعد هبوطه في أكتوبر الماضي من الدوري الممتاز إلى الأولى، وكانت الضربة هذه المرة على مستوى ملعب النادي الذي شبت فيه النيران مما أدى إلى احتراق مدرج الدرجة الأولى بالكامل.

المدرج احترق بالكامل..

وبحسب التقارير، اندلع الحريق في أحد طرفي ملعب “فاكتوري فيلد”، وبعدها قامت الشرطة المحلية باعتقال ثلاثة مراهقين، واعترف أحدهم لاحقاً ويبلغ من العمر 15 عاماً بإشعال الحريق.

ومن غير المرجح أن يواجه المراهقون الثلاثة تهم جنائية لأنهم دون السن القانونية بموجب القانون الفنلندي.

وتسبب الحريق في تدمير مدرج الدرجة الأولى وتلف مرافقه بالكامل، وأعرب ماركو لارسون، رئيس مجلس إدارة نادي هاكا، عن غضبه وقال في تصريحات متداولة: بالتأكيد لم نكن بحاجة إلى ذلك – هذا واضح، لقد تلقينا بالفعل الكثير من الدعم، ونستمر في الحاجة إليه في المستقبل، ولم نقم بتقييم تكلفة الضرر، لكنها من المرجح أن تكون كبيرة.

وأضاف أولي هوتونن، الرئيس التنفيذي للنادي: هذا أمر صادم عندما تفكر في مدى أهمية الملعب على مستوى كرة القدم الفنلندية، وسيتعين علينا هدم أساس المدرج الرئيسي، وستقوم السلطات وشركة التأمين بمراجعة الوضع، وبمجرد الانتهاء من جميع التحقيقات، يجب هدم المدرج.