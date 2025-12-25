جامعة أم القرى تعلن فتح التسجيل في مقرأتها الإلكترونية للقرآن الكريم

أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التسجيل في مقرأة جامعة أم القرى الإلكترونية للقرآن الكريم، إحدى المبادرات العلمية المتخصصة التي تهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز العناية بتعلُّم التلاوة الصحيحة وفق منهج علمي رصين، بإشراف نخبة من القرَّاء المجازين.

وأوضحت الجامعة أن المقرأة تستهدف الراغبين في تعلُّم قراءة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة وضبط الأداء، على أيدي قرَّاء مختصين حاصلين على الإجازة بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية، وتحقيق الدقة في الأداء القرآني وفق القواعد المعتمدة في علم التجويد.

وبيَّنت أن التسجيل متاح حتى يوم السبت 23 / 7 / 1447هـ، فيما تنطلق الدراسة يوم الأحد 29 / 7 / 1447هـ، وتستمر حتى 10 / 1 / 1448هـ، وذلك لمدة فصل دراسي واحد.

وأفادت الجامعة أن الدراسة تُقدَّم عن بُعد عبر منصات تعليمية إلكترونية، بما يتيح للدارسين من داخل المملكة وخارجها الالتحاق بالمقرأة والاستفادة من برامجها، في إطار توجه الجامعة نحو توظيف التقنيات الحديثة في التعليم الشرعي.

ولفتت النظر إلى أن المقرأة تمنح شهادة حضور معتمدة للمنتظمين في الدراسة، تأكيدًا على حرص الجامعة على توثيق المشاركة العلمية، وتحفيز المتعلمين على الاستمرار والالتزام.

ويأتي إطلاق مقرأة جامعة أم القرى الإلكترونية ضمن جهود الجامعة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشر علومه، وتعزيز رسالتها العلمية والدعوية، مستفيدة من مكانتها الأكاديمية وموقعها في مكة المكرمة، مهوى أفئدة المسلمين وموطن الوحي.