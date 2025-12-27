جامعة أم القرى تعلن فتح القبول في 55 برنامجًا للدراسات العليا

أعلنت جامعة أمّ القرى ممثلة في عمادة الدراسات العليا والبحوث، عن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى دعم البحث العلمي وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات العلمية والصحية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون متاحًا في (55) برنامجًا للدراسات العليا دون مقابل مالي، تشمل (14) برنامجًا لدرجة الدكتوراه، و(4) برامج للزمالات الطبية في طب الأسنان، إضافة إلى (34) برنامج ماجستير، و(3) برامج دبلوم عالٍ، في عدد من التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وبيّنت عمادة الدراسات العليا والبحوث أن بوابة القبول الإلكتروني ستُفتح بدءًا من يوم الأحد 8 رجب 1447هـ الموافق 28 ديسمبر 2025م، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 شوال 1447هـ الموافق 28 مارس 2026م، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط القبول ومتطلبات البرامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.

وأفادت العمادة أن نتائج الترشيح لدخول اختبار القبول ستُعلن في 17 شوال 1447هـ الموافق 5 أبريل 2026م، على أن يُعقد اختبار القبول خلال الفترة من 2 حتى 6 من ذي القعدة 1447هـ، الموافق 19 إلى 23 أبريل 2026م.

وأشارت الجامعة إلى أن مرحلة تأكيد الترشيح النهائي للقبول ستبدأ 16 من ذي القعدة 1447هـ الموافق 3 مايو 2026م، وتستمر حتى 22 من ذي القعدة 1447هـ الموافق 9 مايو 2026م، مؤكدة أهمية التزام المتقدمين بالمواعيد المحددة واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا في الوقت المحدد.

وأكدت جامعة أم القرى حرصها على توفير بيئة أكاديمية وبحثية متقدمة، وبرامج دراسات عليا ذات جودة عالية، تسهم في إعداد باحثين ومتخصصين قادرين على الإسهام في التنمية العلمية والمجتمعية وخدمة الوطن.