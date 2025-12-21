Icon

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٧ مساءً
المواطن - واس

فتح مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ودائرة قادة قطاع التجزئة (RLC)؛ بهدف تمكين المشاركين والمشاركات من مهارات المستقبل، وتعزيز قدراتهم في قطاع التجزئة.

ويستمر التسجيل في المعسكر حتى يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025م، موجهًا لطالبات وطلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بقطاع التجزئة من داخل وخارج الجامعة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على تحليل التحديات، وتصميم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، إضافةً إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

ويتضمَّن المعسكر سلسلة من الأنشطة العملية والتدريبية التي تغطي فهم قطاع التجزئة، بدءًا من التعرُّف على قطاع التجزئة وفهم تحدياته، وتوليد الأفكار وتحديد مسار المشروع، واختبار الفكرة ميدانيًا، وتطوير النماذج الأولية، وبناء نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)، وصولًا إلى اختيار أفضل المشاريع خلال مراحل التحكيم.

ويسعى المعسكر إلى إكساب المشاركين والمشاركات عددًا من المهارات الرئيسة، من بينها: مهارات التفكير الريادي، والمهارات العملية في قطاع التجزئة، ومهارات البحث الميداني، وصياغة الفرضيات المدعومة بالواقع، ومهارات بناء النماذج الأولية

ونموذج العمل التجاري، ورفع الجاهزية لسوق العمل وتطبيق مهارات المستقبل.
يُذكر أنَّ معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم” ينطلق خلال الفترة من 18 حتى 22 يناير 2026م، في مقر الجامعة، لتطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع التجزئة، وبناء نماذج تُعرض على خبراء القطاع، وتوفير تجربة مهنية تجمع بين الابتكار والتطبيق العملي.
وللتسجيل في المعسكر عبر زيارة الرابط التالي:https://pnu.edu.sa/ar/MediaCenter/Pages/AdvertisementDetails.aspx?RequestID=771.

