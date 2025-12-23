Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٠ مساءً
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التقديم في برنامج “التسجيل المزدوج”، لطالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 13 يناير 2026م.

ويشمل البرنامج (4) مقررات دراسية، وهي: الذكاء العاطفي، وقيم المواطنة الصالحة، والرفاه وجودة الحياة، وبناء المجتمع في الإسلام، بما يُسهم في تعزيز جاهزية الطالبة للمرحلة الجامعية، وتنمية مهاراتها المعرفية والقيمية.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا

ويسعى برنامج “التسجيل المزدوج” إلى إتاحة الفرصة لطالبة الصف الثالث ثانوي المتفوقة، لدراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستها الثانوية عند تحقيق معايير محددة، مع احتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالبة، في حال التحاقها بالجامعة خلال فترة زمنية محددة وفق الضوابط والآلية المعتمدة؛ حرصًا من الجامعة على إكساب الطالبة خبرات نوعية متميزة، وتسريعها أكاديميًا.

ويأتي برنامج “التسجيل المزدوج” ضمن برنامج استقطاب الموهوبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي يسعى إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة؛ إسهامًا في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025.

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج وآلية التسجيل زيارة الرابط التالي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/RegBSC/Pages/ProgramsAndCourses.aspx.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر...

السعودية اليوم