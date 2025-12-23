جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التقديم في برنامج “التسجيل المزدوج”، لطالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 13 يناير 2026م.

ويشمل البرنامج (4) مقررات دراسية، وهي: الذكاء العاطفي، وقيم المواطنة الصالحة، والرفاه وجودة الحياة، وبناء المجتمع في الإسلام، بما يُسهم في تعزيز جاهزية الطالبة للمرحلة الجامعية، وتنمية مهاراتها المعرفية والقيمية.

ويسعى برنامج “التسجيل المزدوج” إلى إتاحة الفرصة لطالبة الصف الثالث ثانوي المتفوقة، لدراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستها الثانوية عند تحقيق معايير محددة، مع احتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالبة، في حال التحاقها بالجامعة خلال فترة زمنية محددة وفق الضوابط والآلية المعتمدة؛ حرصًا من الجامعة على إكساب الطالبة خبرات نوعية متميزة، وتسريعها أكاديميًا.

ويأتي برنامج “التسجيل المزدوج” ضمن برنامج استقطاب الموهوبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي يسعى إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة؛ إسهامًا في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025.

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج وآلية التسجيل زيارة الرابط التالي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/RegBSC/Pages/ProgramsAndCourses.aspx.