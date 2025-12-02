جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا

Icon

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
المواطن - واس

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة الدراسات العليا, فتح باب التقديم على (29) برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا، منها (27) برنامجًا محليًا، وبرنامجان بالشراكة مع جامعات خارجية، وذلك للعام الجامعي المُقبل 1448هـ.

وتُتيح الجامعة عددًا من البرامج الأكاديمية المحلية على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في تخصصات متنوعة علمية، وإنسانية، وبينية، وصحية، بما يُلبي احتياجات سوق العمل المحلي، ويُحقق قيمة مضافة إلى جودة التعليم، ويُسهم في تقديم برامج أكاديمية متجددة.

وتشمل البرامج النوعية المقدمة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن؛ برنامج “ماجستير العلوم في إدارة الأعمال”، الذي تقدِّمه كلية إدارة الأعمال، ويُعنى البرنامج بتمكين الخريجات من اكتساب المهارات والمعرفة الدولية؛ لتعزيز قدرتهن التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي، وبرنامج ماجستير العلوم في علوم التمريض (تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة)، الذي تقدِّمه كلية التمريض، ويهدف البرنامج إلى تزويد الممارسات والممارسين الصحيين بالمعرفة والمهارات اللازمة، لتقديم رعاية تمريضية متخصصة عالية الجودة، والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية.

ويأتي طرح هذه البرامج ضمن جهود عمادة الدراسات العليا للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، المتمثلة في تمكين المرأة، وإعداد كفاءات منافسة، وتقديم برامج أكاديمية نوعية متجددة، عبر منظومة التكامل مع سوق العمل، وتعزيز المهارات والمعارف والقيم، وتحقيق التميُّز في التعليم.

يذكر أنَّ التقديم على البرامج المحلية يستمر حتى يوم الخميس 2 أبريل 2026م، والبرامج بالشراكة مع جامعات خارجية حتى 23 يوليو 2026م، ويمكن الاطلاع على معلومات برامج الدراسات العليا، وشروط القبول، وطريقة التقديم من خلال زيارة الرابط التالي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/PGD/Pages/home.aspx.

