مرخصة من وزارة الاعلام

جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة”

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة”
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة الباحة -ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب- فتح باب التسجيل للمشاركة في “هاكاثون نورة”؛ الذي يهدف إلى تَمكين الطلبة من اكتساب مهارات التفكير التصميمي، وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفها أداةً داعمة في مراحل الابتكار، وتحفيزهم على تحويل التحديات إلى فرص تطوير تُسهم في بناء مجتمع جامعي مبتكر ومستدام.

وأوضحت الجامعة أن “الهاكاثون” يمر بأربع مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى المتمثلة في التقديم واختيار المشاركين، وذلك خلال الفترة من (1 حتى 31 يناير) 2026م، تليها المرحلة الثانية، وهي المعسكر التأهيلي الافتراضي (عن بُعد)، خلال الفترة من (23 حتى 29 فبراير) 2026م.

وبيّنت أن المرحلة الثالثة تتمثل في المعسكر الحضوري، الذي سيُقام خلال الفترة من (21 حتى 23 أبريل) 2026م، فيما تُختتم الفعاليات بالمرحلة الرابعة المخصصة لإعلان النتائج وتسليم الجوائز، ضمن فعاليات “ملتقى الجيل القادم”، في (26) أبريل 2026م.

