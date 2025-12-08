Icon

الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم Icon جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء Icon صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة لدى شركة CEER Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة Icon الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي Icon السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ مساءً
جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الحدود الشمالية أنه تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم (عن بعد) يوم غدٍ الإثنين 2025/12/8م في جميع الكليات بالمقر الرئيسي بمدينة عرعر، وفي فرع الجامعة بمحافظة رفحاء.

وقالت الجامعة عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ ونظرًا لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من التقلبات الجوية، وحرصاً على سلامة الطلبة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا

جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا

فتح باب القبول في عدد من الدبلومات العليا بجامعة الحدود الشمالية

فتح باب القبول في عدد من الدبلومات العليا بجامعة الحدود الشمالية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد