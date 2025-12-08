الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة CEER وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب
أعلنت جامعة الحدود الشمالية أنه تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم (عن بعد) يوم غدٍ الإثنين 2025/12/8م في جميع الكليات بالمقر الرئيسي بمدينة عرعر، وفي فرع الجامعة بمحافظة رفحاء.
وقالت الجامعة عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ ونظرًا لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من التقلبات الجوية، وحرصاً على سلامة الطلبة.