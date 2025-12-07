جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء لقطات لأمطار أملج الليلية سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمعهد المسجد النبوي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رفحاء والعويقيلة رابط التجنيد الموحد في وزارة الدفاع 1447 تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المدينة المنورة ومحافظاتها الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 106 كيلو قات في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 848 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
أعلنت جامعة الحدود الشمالية أنه تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم (عن بعد) يوم غدٍ الإثنين 2025/12/8م في الكليات بفرع الجامعة بمحافظة رفحاء.
وقالت الجامعة عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ ونظرًا لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من التقلبات الجوية، وحرصاً على سلامة الطلبة.