جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء

أعلنت جامعة الحدود الشمالية أنه تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم (عن بعد) يوم غدٍ الإثنين 2025/12/8م في الكليات بفرع الجامعة بمحافظة رفحاء.

وقالت الجامعة عبر منصة إكس إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ ونظرًا لما تشهده منطقة الحدود الشمالية من التقلبات الجوية، وحرصاً على سلامة الطلبة.