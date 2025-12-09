جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات

أعلنت جامعة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء 1447/6/19هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات.

وقالت جامعة القصيم، في بيان لها: “استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم، تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء 1447/6/19هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة”.